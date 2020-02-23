شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان" يتسائل عن مشروعات الصرف الصحى العالقة بالقرى والمدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى العالقة على مستوى الجمهورية، وتلك التى تم بدء العمل فيها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء حتى الآن، على الرغم من الانتهاء مما يقرب من حوالى 70 أو 80% من هذه المشروعات فى بعض المحافظات والقرى والمدن.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروعات الصرف الصحى تتطلب الكثير من الاعتمادات المالية، وهذا الأمر لا يغيب على أحد، وهناك خطوات جادة من قبل الدولة فى هذا الصدد، حيث تم إنجاز عدد من المشروعات خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقا للإمكانيات والاعتمادات المالية المتاحة، ولكن لابد من رؤية واستراتيجية للتعامل مع باقى المشروعات المفتوحة على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل اللجنة، أن بداية حل هذه المشكلة العالقة والتى تتعلق بشريحة عريضة من المجتمع المصرى، خاص بالمرافق ومياه الشرب تتمثل فى إيجاد قاعدة بيانات دقيقة، تشمل كم المشروعات فى مختلف القرى، ونسبة الأعمال، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها، بالإضافة للتصور الحكومى لإنجاز هذه المشروعات، ومن ثم يتم وضع أولويات محددة للمشروعات العاجلة، ويتم إدراجها وفوقا للأولوية القصوى، وحاجة المواطنين، على مدار خطة قصيرة الاجل، وأخرى طويلة الأجل، وفقا للاعتمادات على أن يعاد النظر فى توفير الاعتمادات، ويتم مراعاة أن هذا القطاع من أبرز القطاعات الخدمية التى تستوجب توفير اعتمادات لازمة.

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وطالب عضو مجلس النواب، عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات العالقة بالفعل، شريطة أن يتم الالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ، وفى حال وجود أي عقبات يتم سرعة كشف النقاب عنها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتدارك هذا الأمر سريعا، والمضي قدما فى تنفيذ الخطة.