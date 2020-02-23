القبض على 8 أشخاص لاتهامهم بحيازة "حشيش وهيروين" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، اليوم، من إلقاء القبض على 8 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات "حشيش وهيروين" داخل سيارتين.

تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بتوافر معلومات أكدتها التحريات السرية حول قيام عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة محلة دمنة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة، وتمكنت حملة بقيادة المقدم محمد منير العدل، مفتش مباحث مركز محلة دمنة والرائد كريم عبدالرازق، رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وفي حيازتهم "29 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو و800 جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام و33 قرصًا مخدرًا، وطبنجة عيار 9 مم، و مبلغًا ماليًا، وميزانين حساسين، و7 هواتف محمولة".