"عايزة تشهر بيها".. تفاصيل بلاغ زوجة "مُسنة الطالبية" ضد ممرضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات مقطع الفيديو المُنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص ببكاء مُسنة ترغب في دخول الحمام.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، صباح اليوم الأحد، أن زوج المُسنة موظف بالمعاش حضر عصر اليوم إلى قسم الطالبية، وحرر محضرًا اتهم ممرضة بتصوير فيديو لزوجته وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مرجعا السبب: "عايزة تشهر بيها".

وعن تحديد مكان المتهمة أكد المصدر أن فريق بحث رفيع المستوى من قسمي الطالبية و العمرانية يعكف على جمع المعلومات للأماكن التي تتردد عليها المشكو في حقها.

واختتم المصدر تصريحاته: "لسه مانعرفش مكانها فين".