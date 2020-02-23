ضبط مصنع "حلاوة طحينية" يستخدم موادًا غير مصرح بها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، مصنعًا متخصصًا في تصنيع الحلاوة الطحينية بشبين القناطر، لاستخدامه موادًا مضافة غير مصرح باستعمالها في تصنيع السلع الغذائية لخطورتها على الصحة العامة.

أسفرت الحملة عن ضبط 5600 علبة تزن 3920 كيلو جرامًا، وتم التحفظ عليها وإرسال عينات الحلاوة والمواد المستخدمة للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما أُعدمت 300 عبوة "كركديه" منتهي الصلاحية.

تبين أن المكان غير مرخص وغير مستوف للاشتراطات الصحية، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات الموجودة.