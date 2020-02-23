حديث عائض القرني عن أردوغان يشعل التريندات: دمر سوريا واليمن

أشعل حديث الداعية السعودي، عائض القرني عن الرئيس التركي أردوغان مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وموقع البحث العالمي جوجل خاصة في المملكة العربية السعودية.
وتبرأ القرني، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وانتشر مقطع فيديو لعائض القرني، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهاجم فيه من أردوغان، ،قائلا إنه "بائع كلام، شارك في كل فتنة في المنطقة".
وأكد الداعية السعودي أنه "كان مخدوعًا بأردوغان كغيره من المسلمين، وبأنه ظهر على حقيقته بعد مواقف مشينة معيبة، منها العداء للمملكة السعودية"، منوها إلى "أن الخلافة العثمانيةالمزعومة كانت احتلالا للعالم الإسلامي".
وقال عائض القرني عن أردوغان:
هو أول زعيم زار المبكى اليهودي، ولإسرائيل سفارة في بلده، باع القضايا الإسلامية كلاما، باع السوريين كلاما ثم قدمهم للمحرقة والمهلكة وتخلى عنهم، دخل في كل فتنة أعلنت في المنطقة، شارك في قتل الليبيين واليمنيين والسوريين.
ووصف الداعية السعودي أردوغان بأنه "بائع كلام، يستضيف كل من خان وطنه وانشق على وطنه".
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