روان بن حسين تثير الجدل باسم مولودتها

أشعل اسم مولودة الكويتية روان بن حسين مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت روان أنها رزقت بمولودها الأول من زوجها الليبي يوسف المقريف.

ونشرت صورة زوجها وهو يحمل صورة ابنتهما التي اتفقا

على تسميتها بيلا لونا.

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وتلقى العديد من متابعي روان الخبر بالسخرية وإثارة الجدل، بينما فرح آخرون لما رزقت به روان خاصة بعدما تم تداول أنباء عن وجود خلافات بين الزوجين خلال

الفترة الأخيرة.

وفي 2019، أعلنت الكويتية عن خبر زواجها بشكل مفاجئ لمتابعيها، وذلك عبر خاصية ”الاستوري“ بحسابها على موقع إنستجرام، حيث وجهت إحدى متابعاتها سؤالًا إليها “هل تزوجت؟” لتجيب الفاشينيستا: “نعم”.

وتمتلك روان مدونة للموضة والجمال، وتدرس المحاماة في لندن.

وروان من مواليد 30 ديسمبر 1996، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.