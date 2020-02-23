العراق ينفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا

نفت وزارة الصحة العراقية تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة

سيف البدر، في بيان صحفي، اليوم السبت: "لم تسجل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعموم العراق، بضمنها إقليم كردستان".

يذكر أن وسائل إعلان تحدثت نقلا عن مصادر عراقية وجود إصابة بفيروس كورونا في العراق.