الحكومة السورية ترصد مليارات الليرات لإعادة إعمار حلب

أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت، أنها أقرت عشرات المشاريع المختلفة، بهدف إعادة تأهيل محافظة حلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
ورصدت الحكومة، أكثر من 100 مليار ليرة سورية لإصلاح منشآت متفرقة في المدينة، والتي تعرضت لضرر كبير خلال الحرب في سوريا.
وخصصت الحكومة مشاريع إصلاحية لكل منقطاع الكهرباء والقطاع الزراعي وقطاع الصحة وقطاع التربية، بهدف إعادة إحياء المدينة التي تضررت بشكل كبير، حيث اجتاح الدمار حوالي الـ200 مدرسة، و19 مركزا طبيا، وعددا من الصوامع والمطاحن والمجمعات، بالإضافة لمشافي الأورام والعيون والأطفال.
وأفادت الحكومة أيضا، بأن محطات التحويل الكهربائية وخطوط التوتر العالي في المدينة مدمرة وبحاجة إلى إصلاح، لذلك رصدت الحكومة مبالغ كبيرة بهدف إعادة تأهيلها، من أجل تأمين التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية في جزء المدينة المحرر.
وأعلن وزير النقل السوري علي حمود، عن فتح الطريق السريع بين دمشق وحلب، وذلك ابتداء من اليوم السبت، وأشار إلى أن السكة الحديدية ستصل إلى حلب خلال الأشهر القلية المقبلة.
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