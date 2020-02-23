كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: إصابة 3 مواطنين بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، مساء اليوم السبت، إنه "تم إجلاء مجموعه مكونة من 8 مواطنين روس من السفينة السياحية الموبوءة "دياموند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي، في ميناء يوكوهاما باليابان، وهناك 3 منهم مصابون بفيروس "كورونا" المستجد".

وأضافت غوليكوفا: "عاد 8 روس إلى الاتحاد الروسي، وتم اكتشاف فيروس كورونا المستجد في 3 منهم بينما كانوا على متن السفينة، ورفض بقية المواطنين الروس الطيران على متن الطائرة الخاصة التابعة لوزارة الطوارئ".

كما لفتت إلى أنه سيتم احتجاز جميع الروس الذين تم إجلاؤهم من السفينة، وكذلك الأخصائيين الطبيين الذين رافقوهم خلال عملية الإجلاء، في مدينة كازان بجنوب غرب روسيا لمدة 14 يوم.