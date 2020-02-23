مع وفاة شخص سادس بكورونا.. إيران تعطل الدراسة وتوقف مباريات كرة القدم

أعلنت السلطات الإيرانية مساء اليوم السبت تعطيل الدراسة في كافة مدارس وجامعات المدن الإيرانية، وإيقاف كل مباريات كرة القدم لمدة 10 أيام، لمكافحة عدوى فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل وفاة 6 أشخاص بالفيروس في إيران منذ الخميس الماضي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزارة التربية والتعليم “تعطيل كافة مدارس وجامعات المدن الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد”.

كما نقل التلفزيون عن وزارة الشباب والرياضة “إيقاف كافة مباريات الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم لمدة 10 أيام بسبب انتشار الفيروس”.

وأعلن محافظ “مركزي” الإيراني، علي آقازاده، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات بذلك 6 حالات.

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وأكد المحافظ، في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية اليوم السبت، “وفاة شخص إثر إصابته بفيروس كورونا في محافظة مركزي”.

ودعا آقازاده “جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعلميات وزارة الصحة حول النظافة الشخصية وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان”.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الخميس الماضي، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين وإصابة 3 بالفيروس.