ليفانتي يُسقط ريال مدريد بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر ريال مدريد مباراته الخارجية أمام ليفانتي بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح ليفانتي، اللاعب خوسي لويس موراليس.

وبهذا الفوز رفع ليفانتي رصيده من النقاط إلى 32 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 53 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد الضغط مُبكرًا، حيث قام الفرنسي كريم بنزيما بتسديد كرة قوية تصدى لها الحارس أيتور في الدقيقة 7.

وتألق أيتور حارس ليفانتي في التصدي، لهجمة خطرة من ريال مدريد، حيث سدد بنزيما كرة، أمسك بها الحارس على مرتين، حيث حاول مودريتش استغلال الفرصة، في الدقيقة 11.

وأهدر كاسيميرو فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16، حيث حاول استغلال تقدم أيتور حارس ليفانتي، وسدد كرة بالرأس لكنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وأرسل لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، تسديدة قوية في الدقيقة 32، مرت أعلى مرمى ليفانتي.

ووصل ريال مدريد في أكثر من مرة لمنطقة جزاء ليفانتي، لكن الميرنجي افتقد للمسة الأخيرة، بسبب رعونة بنزيما وهازارد وإيسكو.

وتصدى حارس ليفانتي أيتور، لتسديدة صاروخية من لوكا مودريتش على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39،

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وحولها إلى ركنية.

واستمرت محاولات ريال مدريد، من أجل هز شباك الخصم دون أي إيجابية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر إيدين هازارد مهاجم ريال مدريد انفراد صريح بالحارس أيتور برعونة شديدة، والذي حول الكرة إلى ركنية في الدقيقة 52.

وجاء الرد من ليفانتي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر اللاعب كامبانيا، حيث تصدى تيبو كورتوا ببراعة للكرة في الدقيقة 58.

وأضاع كريم بنزيما فرصة تسجيل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 60، والذي استقبل تمريرة في عمق دفاعات ليفانتي، لكنه سدد بجانب القائم الأيسر.

وسقط هازارد خلال التحامه مع خورخي ميرامون لاعب ليفانتي، وقرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سحبه وأشرك فينيسيوس جونيور بدلا منه.

وخرج هازارد من أرض الملعب وهو يشعر بالألم، ووضع ضمادة على قدمه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

ثم دفع زيدان بفاسكيز بدلا من إيسكو، في محاولات لتنشيط الهجوم للتسجيل، وأخيرًا أشرك فالفيردي بدلا من مودريتش.

وعكس سير المباراة، سجل خوسيه موراليس لاعب ليفانتي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 79، حيث استقبل تمريرة من زميله نيكولا، وسدد قذيفة صاروخية على يمين الحارس كورتوا.

وفشلت محاولات ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من المباراة، في العودة في النتيجة، ليتعقد موقف الميرنجي قبل لقاء الكلاسيكو في الجولة المقبلة في معقله "سانتياجو برنابيو".