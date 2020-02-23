ليبرمان: نتانياهو أوفد رئيس الموساد لقطر لطلب دعم الدوحة لحماس

كشف زعيم حزب "​إسرائيل​ بيتنا" ​افيغدور ليبرمان​ أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أوفد رئيس ​الموساد​ إلى قطر لطلب دعم ​الدوحة​ لحماس"، مشيرا الى ان "زيارة رئيس الموساد ومسؤول ​عسكري​ كبير لقطر تمت قبل أسبوعين". وأوضح ليبرمان أن "هدف الزيارة للدوحة مواصلة الدعم المالي القطري لحماس بعد 30 آذار".

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