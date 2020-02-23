أكدت مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس، في حديث تلفزيوني، أن لا إستنسابية في عمل الوزارة بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن كل الأفران التي كان لديها مخالفات في وزن ربطة الخبز تم تحويلها إلى القضاء دون إستثناء.
وشددت عباس على أن نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم يعامل كغيره من أصحاب الأفران من دون أي تمييز، مؤكدة أن الوزارة لا تهمل أي شكوى تقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر عليا عباس: لا إستنسابية في وزارة الإقتصاد وكاظم إبراهيم يعامل كغيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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