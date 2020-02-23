قرم: وصفات صندوق النقد معروفة ويمكن اختصارها بالخصخصة وتخفيض الرواتب

أكد وزير المال السابق ​جورج قرم​ في حديث تلفزيوني أن "وصفات ​صندوق النقد الدولي​ معروفة ويمكن اختصارها ب​الخصخصة​ وتخفيض الرواتب و​الأجور​ والتقديمات و​الضرائب​ الإضافية"، معتبرا أنه "يمكن تسمية ​الجمهورية​ اللبنانية بالجمهورية المصرفية العقارية لاعتمادها على ال​اقتصاد​ الريعي ويجب التوجه إلى اقتصاد منتج"، مضيفا :"ربما يكون تخفيض ​تصنيف لبنان​ لعبة متفق عليها بين وكالات التصنيف و​المصارف​". إضغط للمزيد

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