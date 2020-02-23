الجديد: مجهولون رشقوا سيارة أنور الخليل بالبيض في حاصبيا

افادت قناة "الجديد" بأن "مجهولين اقدموا على رشق موكب النائب ​أنور الخليل​ بالبيض والبندورة، بعد قيامة بتقديم واجب العزاء في بلدة شويا - قضاء ​حاصبيا​ ، وزيارة الشيخ ماجد ابو سعد وذلك عند مغادرته البلدة".

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