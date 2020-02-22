فلسطين تؤكد ثبات موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ، اليوم السبت برام الله ، على الدعم الفلسطيني الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود المغرب في هذا الشأن وفق قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وشدد المالكي خلال مباحثات أجراها مع السفير رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله محمد الحمزاوي ، على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية ، مع التأكيد على وحدة وسلامة كل الدول العربية وأراضيها.

وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني بعمق العلاقات الثنائية القائمة بين المغرب وفلسطين ، وبالدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في حماية القدس والمقدسات من خلال ترؤس الملك محمد السادس للجنة القدس.

كما عبر عن شكره للمملكة المغربية على موقفها الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما فيها حقه في إقامة دولته على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها .

وأشاد رئيس الدبلوماسية الفلسطينية كذلك بالمواقف التي عبرت عنها المملكة المغربية عقب الاعلان مؤخرا عن خطة السلام الأمريكية الجديدة المعروفة ب “صفقة القرن”.