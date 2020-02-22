افتتاح طريق (حلب ـ دمشق) أمام حركة المرور

عمليات الجيش السوري مستمرة بريفي إدلب وحلب دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: أعلنت وزارة النقل افتتاح الطريق الدولي “دمشق ـ حلب” بشكل رسمي أمام حركة السير والمرور. ولفت وزير النقل المهندس علي حمود في تصريح للصحفيين من حلب إلى أنه تم وضع الطريق الدولي دمشق حلب بشكل رسمي أمام حركة السير والمرور وفي خدمة المواطنين السوريين مبينا أنه بدئ العمل بتأهيل خط السكة الحديدية من حمص إلى حماة ومن ثم إلى حلب والتي سيتم الانتهاء منها خلال أشهر قليلة قادمة . وكانت شركات النقل بدأت تسيير رحلاتها من دمشق وحمص وحماة تدريجيا إلى مدينة حلب عبر الطريق الدولي بعد إعلان الجيش العربي السوري تأمينه مع تحرير المناطق المحيطة به ومباشرة الورشات الفنية والآليات إزالة السواتر الترابية والعوائق التي خلفها الإرهابيون ما انعكس ارتياحا لدى المسافرين لما يوفره الطريق من وقت وجهد وتكلفة.

ميدانيا، دمرت وحدات من الجيش السوري خلال عملياتها المستمرة ضد التنظيمات الإرهابية بريفي إدلب وحلب مقرات وعتادا وآليات للمجموعات الإرهابية بضربات صاروخية دقيقة. وذكرت وكالة الانباء السورية “سانا” أن وحدات الجيش نفذت عمليات جديدة ووجهت خلالها ضربات صاروخية مركزة على مواقع المجموعات الإرهابية في عدد من البلدات بريف إدلب وأسفرت عن تدمير مقرات للإرهابيين وآليات وعتاد ومقتل العديد منهم. وكانت وحدات من الجيش السوري أحبطت أمس الأول هجوماً كبيراً للتنظيمات الإرهابية على بلدة النيرب غرب سراقب بريف إدلب وأظهرت لقطات جوية استهدافات الجيش العربي السوري الدقيقة للمجموعات الإرهابية المهاجمة وتدميره عرباتهم المدرعة والدبابات والقضاء على المهاجمين.

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