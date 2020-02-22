السلطنة تؤكد خلوها من (كوفيد 19) وتوصي بتجنب السفر إلى الدول التي سجلت إصابات بالفيروس

مسقط ـ الخليج 365:

أكدت وزارة الصحة في بيان أمس أنه لم يتم حتى الآن تسجيل حالات للإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ في السلطنة، مضيفة أنها تقوم بمراجعة وتحديث الإجراءات المتبعة بصورة مستمرة بما يتناسب و تطورات الوضع الوبائي للفيروس وتقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للاستعداد والاستجابة للفيروس في حال ظهور حالات منه في السلطنة.

وأوضحت وزراة الصحة انها تقوم بمتابعة الوضع الوبائي للفيروس القاتل على المستويين الإقليمي والعالمي، وفي ضوء اتساع الرقعة الجغرافية للوباء على المستوى العالمي والإقليمي التي شملت العديد من الدول التى تربطها بالسلطنة علاقات اقتصادية و اجتماعية، فإن وزارة الصحة توصي بتجنب السفر إلى الدول التي سجل فيها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تنصح بضرورة التواصل مع مركز الإتصال بوازرة الصحة للاستفسار قبل السفر خارج السلطنة لحضور التجمعات والمناسبات الدينية والإجتماعات و المؤتمرات الدولية.

وتهيب وزراة الصحة بالمسافرين القادمين من الدول التي تم تسجيل حالات مرضية بهذا الفيروس فيها مثل جمهورية الصين الشعبية و جمهورية كوريا الجنوبية و اليابان وسنغافورة و الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الاربعة عشر يوماً الماضية إلى التواصل مع مركز الاتصال بالوازرة حتى يتسنى توجيههم فيما يخص الحجر الصحي والإجراءات الوقائية الاخرى.

وفي إطار الاجراءات المتبعة لمقاومة العدوى سوف تقوم وزارة الصحة بتطبيق الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي على المسافرين القادمين من الدول المذكورة أعلاه لمدة أربعة عشر يوما، كما ستواصل الوزارة إفادة المواطنين والمقيمين بمستجدات الوضع الوبائي محليّاً وعالمياً عن طريق القنوات الرسمية ووسائل التواصل الإجتماعي. وتشدد وزراة الصحة على عدم الالتفات الى الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية مع الحرص على التواصل معها عن طريق مركز الاتصال (24441999) في حالة وجود أي استفسار.