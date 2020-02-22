شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطيني في منطقة باب الأسباط بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وأفادت مصادر طبية بأن الشهيد هو الشاب ماهر زعاترة “33 عامًا” من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس. وزعمت القناة 12 الاسرائيلية أن شابًا حاول تنفيذ عملية طعن بحق مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال في البلدة القديمة قبل استهدافه فأصيب بجراح خطرة، حتى أعلن عن استشهاده.

وبحسب زعم القناة، فإن الشاب الفلسطيني وصل مسرعًا نحو مجموعة من عناصر شرطة الاحتلال رافعًا سكينًا لطعنهم قبل استهدافه بوابل من الرصاص. وعقب استشهاد زعاترة، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته في بلدة جبل المكبر، واعتقلت والدته وشقيقيه.

وذكر شهود عيان أن أعدادًا كبيرة من قوات الاحتلال داهمت منزل الشهيد زعاترة في حي الصلعة بالبلدة، بعد محاصرته بالكامل، واعتقلت والدته وشقيقيه ظافر ومحمد. وأوضح الشهود أن الشهيد زعاترة هو أب لثلاثة أطفال، أعدمته شرطة الاحتلال ميدانيًا أثناء سيره في منطقة باب الأسباط.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من جبل المكبر بعد مداهمة منزل الشهيد الزعاترة وتنفيذ اعتقالات.