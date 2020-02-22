ماذا تعرف عن معرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2020؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" 23 فبراير 2020 ولمدة 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بحضور أكثر من 18 ألف زائر من جميع أنحاء العالم ومشاركة 163 شركة عالمية و63 شركة وطنية و30 دولة و7 أجنحة وطنية.

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المعرضان يشكلان منظومة متكاملة من التكامل بين القطاعات الصناعية العملية والعلمية والأكاديمية، ويمتازان في الدورة المقبلة بتوسع نوعي كبير من حيث الموضوعات المطروحة وحجم ونوع المشاركات الدولية والمحلية، حيث سيتم خلال الدورة المقبلة للمعرضين استحداث أجنحة خاصة بالروبوتات والذكاء الصناعي، كما سيجري ضمن فعاليات المعرضين مسابقات (تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020) الذي يشارك فيه 38 فريقاً يمثلون 25 دولة وتبلغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار أميركي.

ويضم يومكس وسيمتكس 2020 الكثير من الأنظمة التي تجسد التطور السريع الذي شهدته الصناعات الوطنية في العديد من المجالات التقنية التي أصبحت تنافس بشكل ملحوظ في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. ويشهد يومكس وسيمتكس 2020 عروضا داخلية شيقة للأنظمة غير المأهولة يستعرض من خلالها المشاركون الإمكانيات والمواصفات والمميزات التي تتمتع بها الأنظمة والمهارات العملية والدقة في أداء المهمات في بيئات مختلفة.