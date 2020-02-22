سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22 فبراير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، السبت، في ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك في الفنادق والمطارات، وبقي متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.51 جنيه للشراء مقابل 15.61 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الجمعة.



وسجل الدولار 6 أسعار مختلفة في البنوك وتراوح الفرق بين أعلى سعر وأقل سعر 28 قرشا.

وتشهد العملة الخضراء موجة تراجع مستمرة في مصر منذ نهاية العام الماضي، وبداية العام الجاري.

والسعر الحالي للدولار هو الأدنى منذ منتصف نوفمبر 2016، العام الذي شهد بداية تحرير سعر صرف الجنيه.

وكانت مصر قد حررت في 3 نوفمبر 2016 سعر صرف الجنيه "التعويم" وتبع القرار قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وآنذاك، قفز الدولار من مستوى 8.77 جنيه للشراء و8.79 جنيه للبيع في 2 نوفمبر 2016 إلى 14.63 جنيه للشراء و14.65 جنيه للبيع في 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت، الخميس الماضي، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 12.75%.

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أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق عند 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.56 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

جاء أقل سعر للدولار لدى المصرف المتحد مسجلا 15.5 جنيه للشراء مقابل 15.6 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.51 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع وهو السعر ذاته في بنوك قناة السويس وعودة والإسكندرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنكي مصر والمصري الخليجي والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب".

وبلغ سعر العملة الخضراء 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع في بنوك التعمير والإسكان والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والبركة وكريدي أجريكول وبلوم مصر والأهلي اليوناني وميد بنك.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 16.73 جنيه للشراء مقابل 16.90 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 19.95 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.12 جنيه للشراء و4.16 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.22 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي 50.56 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.