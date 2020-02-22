الحوثيون يستهدفون مجددا لجان الرقابة بـ"هدنة الحديدة"

أعضاء بالرقابة والانتشار على وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة

عاودت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، استهداف لجان الرقابة والانتشار على وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غربي اليمن، رغم التزامات قطعتها للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

وقالت القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، في بيان صحفي، إن المليشيا الحوثية استهدفت دورية إمداد تابعة للجنة الرقابة المتمركزة في منطقة "سيتي ماكس" بشارع صنعاء داخل جنوب الحديدة.

وأشار البيان إلى أن الاستهداف جاء من مواقع الحوثيين الموجودة في دوار "يمن موبايل" داخل مدينة الحديدة.

كما واصلت المليشيا الانقلابية خرق اتفاق ستوكهولم بالحديدة، وذلك بقصف قرى ومناطق مديرية الدريهمي بعدد من قذائف المدفعية، وفقاً للمصدر نفسه.

وجاءت الخروقات الحوثية بعد التزامات قطعتها المليشيا لنائبة رئيس البعثة الأممية في الحديدة، بوقف استهداف نقاط الرقابة المشتركة على هدنة الحديدة.

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وفي سياق الانتهاكات الحوثية نفسه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن المليشيا شنت حملات اعتقالات في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباطاً في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام.





وتزامنت الاعتقالات الحوثية مع مشاورات رعتها الأمم المتحدة بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيا، لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق ستوكهولم، الذي تكلل بالاتفاق على تبادل أكثر من 1400 أسير قبل نهاية مارس/آذار المقبل.

واعتبر الوزير اليمني أن استمرار حملة الاعتقالات غير القانونية يثبث عدم جدية المليشيا في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة غير أبهة بحياة اليمنيين.

وعلى الصعيد العسكري، شنت مقاتلات التحالف العربي، 7 غارات جوية استهدفت دوريات تحمل تعزيزات بشرية للمليشيا الحوثية في جبال "الساقية" بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

ووفقاً للجيش اليمني، فقد أسفرت الغارات عن مقتل جميع العناصر الحوثية التي كانت على متن تلك الدوريات.

وفي محافظة الضالع، قتل 3 من العناصر الحوثية في معارك مع القوات الجنوبية المشتركة في محيط منطقة "الفاخر" التابعة لمديرية "قعطبة".

