مقتل جنديين في هجوم إرهابي استهدف كنيسة بنيجيريا

قُتل جنديان في مواجهات مع إرهابيين في هجوم على مدينة في ولاية أداماوا شمال شرق نيجيريا، أحرقت خلاله كنيسة، بحسب مصادر أمنية وسكان.

وهاجم إرهابيون، مساء الجمعة، مدينة غاركيدا ودارت معارك بين القوات المنتشرة في المدينة، ما أرغم مئات السكان على الفرار إلى الجبال المجاورة.

وقال القائد المحلي للميليشيا المدنية، التي تقاتل إلى جانب الجيش بيتروس أندرو: "قُتل جنديان في المعارك التي أدت إلى فرار المدنيين إلى الجبال المحيطة بالمدينة".

ولم يصب أي مدني في الهجوم كما أكد أشخاص اتصلت بهم "فرانس برس".

وأحرق الإرهابيون في البداية كنيسة كاثوليكية ومركزاً إكليركياً وسيارات بينها سيارتا إسعاف لمستشفى حكومي.

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وأكد عبدالله إسحاق أحد سكان غاركيدا، الحصيلة نفسها. مضيفاً: "بعدها فتح الإرهابيون النار على الجنود وفروا".

وتقع غاركيدا على بعد حوالي 165 كلم شمال عاصمة الولاية يولا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه يحمل بصمات داعش الإرهابي في غرب أفريقيا فرع بوكو حرام التابع للقاعدة.

وتنظيم داعش في غرب أفريقيا، الذي غالباً ما يكون متحصناً على الحدود مع النيجر أو على ضفاف بحيرة تشاد، يكثف الهجمات على قوات الأمن والمسيحيين والهيئات الحكومية والطواقم الإنسانية.

وأسفر النزاع بين القوات المسلحة النيجيرية وبوكو حرام عن سقوط 35 ألف قتيل منذ 2009 وتهجير مليوني شخص.

واتسعت هجمات التنظيم الإرهابي إلى النيجر وتشاد والكاميرون.