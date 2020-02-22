لقاح أميركي على وشك الإطلاق يقتل فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

بينما تتابع الحكومات وهيئات الصحة على مستوى العالم جهودها لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد على اراضيها، أعلنت شركة متخصصة بالهندسة الوراثية في الولايات المتحدة أنها توصلت إلى علاج فعال لهذا الفيروس القاتل.



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ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن الرئيس التنفيذي لشركة "غريفيكس" التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، قوله، "إن مؤسسته توصلت هذا الأسبوع إلى لقاح يقضي على فيروس "كورونا"، وإن الخطوة التالية قبل الحصول على موافقة بالتسويق له من السلطات الأميركية، ستكون اختباره على الحيوانات.

وفي حال تمت الموافقة على اللقاح من جانب الحكومة الأميركية، فإن الشركة ستوزعه مجانا في بلدان أخرى بخلاف الولايات المتحدة.

ووفق الرئيس التنفيذي للشركة جون برايس، فإن عملية تطوير اللقاح لم تشمل استخدام نسخ حية أو ميتة من فيروس "كورونا" الذي ظهر في مدينة ووهان بالصين، لكنها استعانت بلقاحات ناقلات الفيروسات الغدية، التي تسبب أمراضا تشبه الذي ينقله الفيروس الخطير.