بلدية قانا نفت ما تم تداوله عن اصابة مواطن من البلدة بفيروس كورونا

نفت بلدية قانا ما تم تداوله عبر احد المواقع الالكترونية عن إصابة بمرض الكورونا لمواطن من بلدة قانا الجنوبية، مشيرا الى ان "رئيس بلدية قانا مع المعنيين في وزارة الصحة اللبنانية، حيث نفت المصادر جميعها وجود هكذا إصابة".
وأهابت بلدية قانا بالأهل الأحبة عدم المساهمة في نشر الإشاعات الكاذبة دون التأكد من مصدر المعلومات وهو وزارة الصحة اللبنانية، داعية كل وسائل الإعلام الى عدم نشر معلومات مغلوطة من شأنها إثارة الهلع والخوف بين المواطنين".
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