نقابة أدلاء السياحة شاركت في دورة تدريبية حول مخاطر الألغام

أعلنت نقابة أدلاء السياحة في لبنان أنها شاركت في دورة تدريبية للتوعية حول مخاطر الالغام والقنابل العنقودية، أقيمت أمس واليوم في "المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف انسانية" في ثكنة سعيد الخطيب في حمانا.
وأشارت إلى أن "الدورة تضمنت شرحا مفصلا حول مخاطر الألغام، مع اختبار تطبيقي وارشادات متعلقة بالسلامة. ووزعت في ختامها شهادات على 24 دليلا سياحيا شاركوا فيها".
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