نقابة أدلاء السياحة شاركت في دورة تدريبية حول مخاطر الألغام

أعلنت نقابة أدلاء ​السياحة​ في ​لبنان​ أنها شاركت في دورة تدريبية للتوعية حول مخاطر الالغام و​القنابل العنقودية​، أقيمت أمس واليوم في "المدرسة الإقليمية لنزع ​الألغام​ لأهداف انسانية" في ثكنة سعيد الخطيب في ​حمانا​.

وأشارت إلى أن "​الدورة​ تضمنت شرحا مفصلا حول مخاطر الألغام، مع اختبار تطبيقي وارشادات متعلقة بالسلامة. ووزعت في ختامها شهادات على 24 دليلا سياحيا شاركوا فيها".