الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان الأحد غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، في حين تتساقط أمطار محلية تكون غزيرة احياناً في المناطق الجنوبية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200متر وما فوق.

أما الاثنين، غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة جنوب البلاد مع بعض الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، بينما الثلاثاء غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومحدودة خاصة جنوب البلاد .