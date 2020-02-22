ا ف ب: وزراء مجموعة العشرين يناقشون مخاطر كورونا خلال اجتماع في السعودية

افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأن "وزراء مالية وحكام ​المصارف​ المركزية في دول ​مجموعة العشرين​ ناقشوا الأثر المحتمل لوباء ​فيروس كورونا​ المستجد على ​الاقتصاد العالمي​ّ، اثناء لقائهم في ​الرياض​ في اجتماع يستمر يومين في حين حذر ​صندوق النقد الدولي​ من تأثر النمو العالمي".

ويأتي هذا الاجتماع وسط تنامي القلق ازاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع قيام ​السلطات الصينية​ بعزل ملايين الأشخاص في منازلهم لمنع انتشار المرض، ما يؤدي الى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

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