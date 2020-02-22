ا ف ب: وزراء مجموعة العشرين يناقشون مخاطر كورونا خلال اجتماع في السعودية

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين ناقشوا الأثر المحتمل لوباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالميّ، اثناء لقائهم في الرياض في اجتماع يستمر يومين في حين حذر صندوق النقد الدولي من تأثر النمو العالمي".
ويأتي هذا الاجتماع وسط تنامي القلق ازاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع قيام السلطات الصينية بعزل ملايين الأشخاص في منازلهم لمنع انتشار المرض، ما يؤدي الى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.
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