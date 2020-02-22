حسن: الكادر الصحي والإداري في المستشفيات قادر على التأقلم مع المستجدات الصحية

أكد وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​ في حديث صحافي، بأن "هناك حالة وحيدة تم تشخيص إصابتها ب​الكورونا​ وتم عزلها"، مشددا على أن "كل ما يشاع خلاف ذلك هي ​أخبار​ عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، مشيرا الى ان "الكادر الصحي والإداري في المستشفيات قادر على التأقلم مع المستجدات الصحية رغم حصول بعض الإرباك".

وأوضح حسن أن "ليس هناك عدد إصابات بالكورونا يستدعي إخلاء مستشفى بيروت الحكومي ولكن بحال استدعى الأمر ذلك فالوزارة جاهزة للقيام بذلك بالتعاون مع المستشفى"، مؤكدا أنه "لو كانت السلطات الإيرانية على علم بإصابة السيدة المسافرة إلى لبنان بالكورونا كانت منعتها من الصعود إلى الطائرة".

ولفت الى انه "طلبنا من السلطات الإيرانية الكشف المبكر في المطارات الإيرانية قبل صعود المسافرين للطائرات لتفادي نقل العدوى لاحقاً وسنقوم بالإجراءات ذاتها في مطار بيروت".