غبريل: هناك تداعيات سلبية في حال عدم سداد سندات اليوروبوند دون اتفاق مسبق مع الدائنين

أشار الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل، في حديث تلفزيوني إلى أن "الصورة اليوم قبل اسبوعين من موعد استحقاق اليوروبوند ضبابية وغامضة، ولا خيارات واضحة حتى الآن"، مؤكدا أن "هناك تداعيات سلبية في حال عدم السداد دون اتفاق مسبق مع الدائنين سواء داخلين أو خارجيين".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح غبريل أن "هناك فرقا بين إعادة جدولة الدين واعادة هيكلته"، مشيرا الى أن "اعادة الجدولة تعني إطالة أمد السندات وتخفيض الفوائد، بينما اعادة الجدولة تنطبق على الأمور نفسها بالإضافة الى شطب بعض الديون"

ورأى غبريل أن "من المهم ان يقدم الخبراء الماليين والقانونيين رأيهم في موضوع الاستحقاق المالي"، لافتا الى ان "​المصارف​ ستتحمل جزء من الخسارة وهي مستعدة لاستيعاب موضوع اعادة هيكلة ​الدين العام​ بالليرة ال​لبنان​ية"، معتبرا أنه "مهما كان القرار بالسداد أم التخلف سيكون هناك كلفة على لبنان ولكن في حال عدم السداد يجب ان يحصل اتفاق مع حاملي السندات".