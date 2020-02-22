سلطات إسرائيل تمنع ركاب طائرة كورية من الدخول إلى مطارها وتعلن حالة الاستنفار

أعلنت السلطات ال​إسرائيل​ية، حالة الاستنفار القصوى بعد وصول ​طائرة​ من ​كوريا الجنوبية​ إلى مطار بن غوريون، ومنعت الركاب من دخول إسرائيل وقامت بإعادتها.

وفي وقت سابق كشفت الحكومة الإسرائيلية أن 7 سياح من كوريا الجنوبية زاروا مؤخرا اسرائيل وكانوا مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أن "هؤلاء السياح زاروا البلاد خلال فترة بين 8 و15 شباط الجاري، وتم الكشف عن إصابتهم بالفيروس مؤخرا بعد عودتهم إلى بلادهم".