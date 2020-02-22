سلطات إسرائيل تمنع ركاب طائرة كورية من الدخول إلى مطارها وتعلن حالة الاستنفار

أعلنت السلطات الإسرائيلية، حالة الاستنفار القصوى بعد وصول طائرة من كوريا الجنوبية إلى مطار بن غوريون، ومنعت الركاب من دخول إسرائيل وقامت بإعادتها.
وفي وقت سابق كشفت الحكومة الإسرائيلية أن 7 سياح من كوريا الجنوبية زاروا مؤخرا اسرائيل وكانوا مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.
وأكدت الصحة الإسرائيلية أن "هؤلاء السياح زاروا البلاد خلال فترة بين 8 و15 شباط الجاري، وتم الكشف عن إصابتهم بالفيروس مؤخرا بعد عودتهم إلى بلادهم".
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