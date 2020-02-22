شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى يطالب بإنشاء فرع لجامعة الأزهر فى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان فضل العميرى، باقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ,شيخ الأزهر، ووزيرة التخطيط، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة مطروح، لخدمة الأهالى بالمنطقة الغربية بالكامل، والتخفيف عن كاهل المواطنين، سواء أولياء الأمور، أو الطلبة أنفسهم من مشقة السفر، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بالتعليم والمنظومة التعليمية بكافة أنواعها ومستوياتها على مستوى الجمهورية.

وأوضح العميرى، أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر يخفف العبء عن الطلاب ويوفر مجهودهم المرتبط بمشقة السفر، خاصة وأن أغلبهم من الأسر البسيطة ومحدودة الدخل إلى جانب أن هذا الاقتراح مطلب جميع الأهالي بالمحافظة، لافتا إلى استعداد المواطنين المشاركة فى هذا العمل الضخم، على أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة، والبدء فى تنفيذ الأعمال على وجه السرعة.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إلى أن المحافظة من المحافظات الواعدة والتى تحظى باهتمام القيادة السياسية، وهذا المقترح سيحولها لمنطقة جذب سكاني ويؤدي إلى مزيد من التعمير المطلوب، وتحويلها إلى مركز حضاري لخدمة أبناء المنطقة الغربية بالكامل، متمنيا أن يتم الأمر بكليات القمة تباعا على ان يتم انشاء كافة الكليات وفقا لجدول زمنى لكن لابد من سرعة البداية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

Advertisements

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

ولا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.