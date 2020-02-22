شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: قررت الاستمرار في رئاسة الوفد بعد الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قراره بالاستمرار في رئاسة حزب الوفد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية حتى انتهاء مدته.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد في بيت الأمة، اليوم السبت، حيث أوضح أبو شقة أنه اتخذ هذا القرار لمصلحة الحزب وليس لمصلحة شخصية، قائلا: "من واقع حسابات بينه وبين نفسه، ارتأيت أن مصلحة الحزب تقتضي ذلك"، وأشار أبو شقة إلى أنه لم يتخذ أي قرار إلا من أجل المصلحة العامة للحزب ومصلحة الوطن، موضحًا أن مصر في حاجة ماسة إلى حزب قوي عريق مثل الوفد الذي يمتد تاريخه إلى مئة عام.

وتابع رئيس حزب الوفد، أنه ليس بينه وبين أي وفدي حجاب، مشيرا إلى أنه موجود في الحزب يوميًا وهاتفه مفتوح ليلا ونهارا، وحذر أبو شقة من الاستماع إلى أي كلمات مغرضة، قائلا: "لن نسمح بذلك، فالرأي رأي جماعي والنفوذ جماعي وليس هناك شخص يدعي أنه صاحب نفوذ وسيفعل ذلك أو ذاك".

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ونوه أبو شقة بأنه في حال حدوث أي خطأ منه فإنه لديه الجرأة للاعتراف بها وتعديلها، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي مصالح شخصية فالمصلحة الحقيقية والأساسية وما يشغل باله وضميره هو مصلحة هذا الحزب.

وشدد أبو شقة على أنه لن يرضى بغير عدد مقاعد تليق بهذا الحزب ومكانته وتاريخه العريق، مشيرا إلى أن الحزب عندما يؤيد أو يعارض فإنه يكون من أجل مصلحة الوطن والمواطن.