المشدد 6 سنوات لـ"طباخ" متهم بالإتجار في الهيروين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم السبت، حضوريًا، بمعاقبة طباخ، يقيم بمدينة بلطيم، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامه بالإتجار في الهيروين، والاعتداء على ضابطي شرطة، كما قضت ببراءة زوجته في الواقعة ذاتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف عرابين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وإبراهيم منصور، وذلك في أحداث القضية رقم 21942 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 2872 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "فتحي. ع. ع. ا"، 43 سنة، طباخ، ويقيم في مدينة بلطيم، وزوجته "صبرين. ع. ع. ع"، 33 سنة، ربة منزل، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، بتهمة أنهما في يوم 14 / 1 / 2019، بدائرة مركز شرطة البرلس، أحرزا بقصد الإتجار الهيروين المخدر.

كما وجهت لهما تهمة مقاومتهما موظفين عموميين، هما النقيب محمد عبد الفتاح إسماعيل، والنقيب محمد عبد الله عبد الرحمن أحمد، حال تنفيذهما القانون.

