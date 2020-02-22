بيان عاجل في البرلمان بشأن تراكم المياه الملوثة في مدينة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

حذر النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من انتشار برك المياه الملوثة داخل العديد من المناطق والطرق وأمام المساجد والأندية الاجتماعية والرياضية بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وتقدم "زين" ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء و8 وزراء وهم وزراء: البيئة والزراعة والموارد المائية والرى والتنمية المحلية والصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، بشأن انتشار برك المياه الموثة في إدكو.

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وقال إن هناك معاناة كبيرة لدى المواطنين في هذه المناطق بسبب تراكم هذه المياه الناتجة عن مياه الأمطار والصرف الصناعي الناتج عن شركات البترول والمصانع داخل هذه المناطق.

وأضاف النائب إن هذه المياه المتراكمة لعدة شهور تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة والزواحف.

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