​وزير الثقافة: سمبوزيوم أسوان أفرز جيلًا جديدًا من النحاتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، خلال كلمتها في الاحتفال بختام سومبوزيوم أسوان الدولي للنحت، اليوم السبت، إن السومبوزيوم سار بخطى واثقة وبروح قتالية ليحفر لنفسه كأحد أهم الفعاليات الثقافية طوال ربع قرن من الزمان.

وأضافت عبدالدايم: "على مدار 25 عامًا شارك أكثر من 300 فنان مصري وعالمي في عزف سيمفونية فريدة على جرانيت مدينة أسوان، وعلى ضفاف نيلها وبين آثارها الخالدة".

وأضافت عبدالدايم: "أنتجت فعاليات السومبوزيوم السنوية متحفًا مفتوحًا متفردًا يضم كل الأعمال التي أبدعها الفنانون المشاركون على مدار دوراته السابقة، في واحدة من أجمل بقاع الأرض"، مشددة على أهمية السومبوزيوم الذي أفرز جيلًا من النحاتين المصريين الذين استفادوا من النحاتين العالميين من خلال الاحتكاك بهم في دورات السومبوزيوم المختلفة.

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شهدت دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، حيث شارك هذا العام من هولندا الفنان "تون كال"، إكرام القباج من "المغرب" وعلي نوري من "العراق"، ومن مصر شارك عدد من الفنانين هم الدكتور حسن كامل، الدكتور شمس القرنفلي، الدكتور سعيد بدر، الفنان هاني السيد، الفنان ناثان دوس والفنان هشام عبدالله.

جدير بالذكر أن سيمبوزيوم أسوان هو الأول والأقدم فى المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان آدم حنين عام 1996 مستخدمًا جرانيت أسوان الشهير، ويتولى الإشراف عليه هذا العام الفنان الدكتور هانى فيصل قوميسيرًا عامًا.

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