بدء إجراءات تراخيص الآبار التابعة للفنادق والمنشآت السياحية في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، لإجراء المعاينات اللازمة لتجديد التراخيص الخاصة بتشغيل الآبار.

كما أجرى مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، معاينة شكوى أحد الفنادق، من حفر فندق مجاور آبار مجاورة له، وإحداث آثار سلبية به خلال أعمال الحفر، وجرى اتخاذ اللازم لحسم الشكوى.

رافق مدير إدارة المياه الجوفية، المهندس أحمد الكومي، مفتش خليج العقبة والمهندسة ضحى عبد الرؤوف، رئيس قسم التراخيص بالإدارة.