لتفوقه في المشغولات اليدوية.. محافظ جنوب سيناء يكرم شابًا من ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم لسبت الشاب كريم أحمد، من ذوي الهمم، ومتخصص في أعمال التطريز والمشغولات اليدوية.

وكرم محافظ جنوب سيناء الشاب، لتفوقه في أعمال التطريز والمشغولات البدوية اليدوية, لافتًا إلى أن الشاب "كريم" طالب ضمن مبادرة "ألف قائد أفريقي".

وقدم "كريم"، لمحافظ جنوب سيناء لوحة فنية قام بتطريزها كهدية له، وأعرب المحافظ عن سعادته بالهدية، مقدمًا الشكر لكريم وكل أصحاب الهمم، واصفًا إياهم بـ"ثمرة الخير ومستقبل مصر"، وأهدى المحافظ درع المحافظة للشاب كما وجه الدعوة له لزيارة مدينتي شرم الشيخ ورأس سدر.