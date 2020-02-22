أشادات على تويتر بعد تعيين جوليا نشيوات مستشارة لترامب

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، قراراً بتعيين جوليا نشيوات مستشارة جديدة له للأمن الداخلي، والتي تعد أمريكية من أبويين أردنيين.

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وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشاد النشطاء باختيار مستشارة للرئيس الأمريكي من أصول عربية، حيث قال على العضباء، ترامب يعيين جوليا نشيوات أردنية الأصل مستشارة له للأمن الداخلي ، وسبق لها الذهاب لافغانستان والعراق أيام كانت ضابط استخبارات سابقة بالجيش الامريكي".

مصعب الدبعي سخر بقوله "مايكل دبابنة من السلط هو أول رئيس بلدية عربي في ولاية نيويورك، جوليا

سوما لامار قالت "عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،الأمريكية من أصل أردني جوليا نشيوات مستشارة جديدة له للأمن الداخلي، وكانت نشيوات شغلت سابقا منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيليرسون،كما شغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة جورج بوش، وعدة مناصب".

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من جابنها قالت سيلينا الأحمد "الأردنية جوليا نشيوات ....قام ترامب بتعيينها مستشارة للأمن

الداخلي الأمريكي بعد أن أثبتت جدارة في عدة مناصب سابقة".

مؤمن الهواري فقال "جوليا نشيوات ... اول أمريكية من أصول اردنية تصل الى هذا الموقع في الإدارة الأمريكية، اختارالرئيس الامريكي دونالد ترامب الأمريكية من أصول أردنية جوليا نشيوات مستشارة للأمن الداخلي الامريكي، جوليا الحاصلة على درجة الدكتوراة من معهد طوكيو للتكنولوجيا".

نبذة عن جوليا نشيوات

هي من مواليد 1975 من أصل أردني، شغلت الآن منصب مستشارة الأمن الداخلي العاشر، كما شغلت منصب نائبة مساعد وزير الخارجية الأسبق ريكس تيلرسون.

ولدت نشيوات في الولايات المتحدة عام 1975، وهي من أب أردني وأم أردنية وتحمل الجنسية الأمريكية، وحاصلة على الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان، والماجستير من جامعة جورجتاون الأمريكية، وهي خريجة جامعة ستيتسون الأمريكية قسم علم الاجتماع.