أسراب الجراد في السعودية تثير رعب رواد السوشيال ميديا

أشعلت أسراب الجراد في المملكة العربية السعودية، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل.

وعبر رواد السوشيال ميديا في المملكة عن رعبهم من الأمر، متسائلين عن الأمراض التي من الممكن أن يصابون بها بسببه، وهل من الممكن انتقال فيروس كورونا الفتاك عبر هذا الجراد أم لا.

بينما اتخذ آخرون الأمر على محمل السخرية، مؤكدين أن الأمر يتكرر في كل عام ولا يتعدى انتشاره في مناطق

بعينها فقط.

وأكد مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة السعودية محمد الشمراني، أن الجراد سيصل إلى المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض تحديداً السليل والأفلاج، نافيًا ما تم تداوله في مواقع التواصل من وجود أمراض للإنسان بسببه.

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وأكد الشمراني في مداخلته لبرنامج "ياهلا" بأنه لم يتم رصد أي أمراض في الجراد الذي يمر حالياً بسماء

المملكة، وخطره الوحيد على المزروعات، منوهًا بأن أسراب الجراد جاءت من شرق آسيا وتحديدًا الهند وباكستان وإيران، وهي في حالة هجرة من مناطق التكاثر الشتوي إلى مناطق التكاثر الربعي.

وأضاف الشمراني أن استعدادات الوزارة من بداية الموسم الشتوي من كل عام في الفترة من أكتوبر إلى مارس وذلك من خلال مركز متخصص في مكافحة الجراد الصحراوي بالوزارة.

وحول إمكانية حمل الجراد لفيروس كورونا أفاد مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة أن الجراد آفة طبيعية لا تنقل الأمراض للإنسان وخطرها الوحيد فقط على القطاع الزراعي.