سوريا تعلن خلوها من كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سوريا عدم تسجيل أي إصابة بمرض فيروس كورونا في البلاد حتى تاريخ اليوم السبت.

وبحسب "سانا"، أفاد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية في بيان له ردًّا على ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصابات بمرض فيروس كورونا المستجد أن:

"وزارة الصحة تؤكد بأن الأخبار بخصوص مستجدات هذا المرض في سوريا ستنشرها الوزارة

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عبر الوكالة العربية السورية للأنباء سانا علمًا أنه لم تسجل أي إصابة بالفيروس في سوريا حتى تاريخه".

وأوضح البيان أن الفرق المتخصصة التابعة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة في الترصد والتقصي الوبائي لهذا المرض وفقا للوائح الصحية الدولية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة السورية جهزت مؤخرا المخبر المرجعي بالوزارة بكل وسائل التشخيص المتعلقة بفيروس كورونا الجديد للكشف عن أي حالة مشتبه بها مع مواصلتها تطبيق إجراءاتها الصحية المشددة على المعابر الحدودية وفي المطارات حيث يتم قياس درجات الحرارة للقادمين إلى سوريا وإجراء الفحوص اللازمة للحالات المشتبه بها ولا سيما القادمين من الصين وشرق آسيا حيث تتم تعبئة استمارة خاصة بأسمائهم ومكان إقامتهم ومتابعة حالاتهم الصحية خلال 14 يوماً وهي مدة حضانة الفيروس.