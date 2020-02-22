القضاء المصري يبرئ نجلي مبارك

قضت محكمة مصرية، ببراءة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ«التلاعب بالبورصة»، بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي. وقال مسؤول قضائي «أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على علاء وجمال مبارك، وهما مُخلى سبيلهما، وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة، ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم». وأضاف، بأن المحكمة ستقرر في أمر منع المتهمين في القضية من التصرف في أموالهم في جلسة 11 مارس المقبل، فيما شملت البراءة رجل الأعمال المصري البارز حسن هيكل.



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