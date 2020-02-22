التحقيق حول عنف الشرطة في الخرطوم

الشرطة توضح
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً، أمس، حول أحداث الخميس اعتبرت فيه «أن مسيرات انتظمت وسط الخرطوم، وأثناء ذلك قامت مجموعات محدودة ومتفلتة باستغلال المسيرة السلمية بكسر السياج الواقي في شارع القصر، كما قامت بأعمال تعد على السيارات والممتلكات الخاصة لبعض المواطنين، وإعاقة حركة السير بالطريق العام، واعتدت على قوات الشرطة بالحجارة.
إصابات متفاوتة
وأضافت أنه سجلت إصابات متفاوتة لعدد من المواطنين، مؤكدة أنها «لم ولن تستخدم أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن»، مضيفة «إن بين صفوفها أكثر من 60 حالة إصابة متفاوتة تحت العلاج». وكانت قوات الأمن السودانية استخدمت يوم الخميس قنابل الغاز والعصي لتفريق آلاف المحتجين الذين احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط في الجيش لوظائفهم بعد إقالتهم في الأسبوع الماضي لرفضهم التصدي لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير حسب ما قال شهود.
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