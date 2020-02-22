كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تصدر قرارًا جديد يخص الدراسة ومباريات كرة القدم لمكافحة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات الإيرانية، مساء اليوم السبت، إيقاف كل مباريات كرة القدم لمدة 10 أيام، وتعطيل الدراسة في جمبع جامعات ومدارس المدن الإيرانية، لمكافحة فيروس "كورونا"، وذلك بعد تسجيل 6 حالة وفاة بالفيروس في إيران منذ يوم الخميس الماضي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية "تعطيل كافة مدارس وجامعات المدن الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد"، حسب نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

كما نقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الشباب والرياضة "إيقاف كافة مباريات الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم لمدة 10 أيام بسبب تفشي الفيروس".

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وأعلن محافظ "مركزي" الإيرانية علي آقازاده، وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات بذلك 6 حالات.

وأكد آقازاده، في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، "وفاة شخص إثر إصابته بفيروس كورونا في محافظة مركزي، داعيًا "جميع المواطنين في المحافظة إلى الالتزام بتعلميات وزارة الصحة حول النظافة الشخصية، وتجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان".

وأعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الخميس الماضي، تشكيل فريق للوقاية ومكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد، بأوامر مباشرة من الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين وإصابة 3 بالفيروس.