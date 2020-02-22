كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. عمان تصدر إجراء جديد بشأن القادمين من هذه الدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت السلطات العمانية، مساء اليوم السبت، مواطنيها إلى تجنب السفر للصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 75 ألف شخص بالصين.

كما أمرت السلطات بوضع القادمين من الصين، واليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، في حجر صحي بسبب الفيروس، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت".

هذا وسجلت الصين انخفاضًا حادًا في عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم، لكن مسؤولي الصحة في العالم حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن انتشار المرض مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة في بلدان أخرى.

وقالت السلطات الصينية: إنه "تم تسجيل 397 حالة مؤكدة جديدة، يوم أمس الجمعة، نزولًا من 889 في اليوم السابق"، وزادت الأعداد في أماكن أخرى مع زيادة انتشار المرض في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.

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وقالت سلطات كوريا الجنوبية، في وقت سابق من اليوم، إن "عدد الإصابات الجديدة تضاعف ليبلغ إلى 433 حالة"، لافتة إلى أن العدد قد يرتفع بشكل كبير إذ جرى الإبلاغ عن إصابة أكثر من ألف شخص بأعراض تشبه الإنفلونزا بعد حضور مناسبة بإحدى الكنائس، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ورحبت منظمة الصحة العالمية بتراجع أعداد المصابين بكورونا في الصين، وأعربت عن قلقها من عدد الحالات، التي أصيبت بالفيروس في أماكن أخرى دون أن تكون لها صلة واضحة بالصين، وتشمل أشخاصًا لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إن "أكبر مخاوفنا لا يزال احتمال انتشار فيروس كورونا، الذي يحمل اسم "كوفيد-19" في بلدان ذات أنظمة صحية أكثر هشاشة".

وتابع جيبريسوس: أن "المنظمة طلبت 675 مليون دولار لدعم البلدان الأكثر احتياجًا"، لافتاً إلى أن إعطاء الأولوية إلى 13 دولة في أفريقيا بسبب علاقاتها مع الصين، بحسب "رويترز".

وأضاف: إن الصين أبلغت المنظمة إجمالا باكتشاف 75569 حالة و2239 حالة وفاة، ووفقًا للبيانات المتاحة، يظل المرض بسيطًا لدى 80% من المصابين وخطيرًا أو حرجًا لدى 20%، ويكون الفيروس قاتلًا في 2% من الحالات.