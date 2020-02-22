عاجل.. إصابة 17 شخصًا جراء انفجار عبوات ناسفة في بغداد

أفاد مراسل فضائية "سكاي نيوز بالعربية"، مساء اليوم السبت، بوجود 17 شخصًا على الأقل مصابين جراء انفجار 7 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية (بغداد).

هذا واندلعت تظاهرات شعبية مختلف أنحاء العراق، منذ شهر أكتوبر الماضي؛ احتجاجًا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، مطالبين بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.

وكلف الرئيس برهم صالح، في الأول من فبراير الجاري، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وسارع علاوي إلى الإعلان مباشرة عن تكليف برهم صالح له بتشكيل الحكومة العراقية، متعهدا بتحقيق مطالب المتظاهرين، الذي رفضوا ترشيحه كباقي المرشحين الذين سبقوه، خصوصا وأن أحد شروطهم هو اختيار مرشح من خارج الأحزاب السياسية الحالية.