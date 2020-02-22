كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 22/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تظاهر آلاف الأكراد ضد الفساد في أقليم كردستان العراق

قامت مظاهرة تضم الآلاف من الأكراد في مدينة السليمانية العراقية، اليوم السبت، ضد السلطات المحلية، وانتشار الفساد، وضعف الخدمات الأساسية.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 6 حالات في إيران