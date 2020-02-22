كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين حركة طالبان والأمن الأفغاني في أول أيام خفض العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت اشتباكات، مساء اليوم السبت، بين قوات الأمن الأفغانية وأفراد من حركة طالبان في عدة مناطق من البلاد، عقب يوم من إعلان أسبوع "خفض العنف".

هذا وستوقع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقًا مع حركة طالبان في يوم 29 فبراير الجاري، إذا التزم الطرفان بخفض العنف، وقد يؤدي الاتفاق إلى سحب آلاف القوات الأمريكية من أفغانستان بعد ما يقرب من عقدين من الحرب، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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وذكر متحدث باسم الشرطة المحلية ورئيس المجلس البلدي، أن مسلحون من طالبان هاجموا القوات الأفغانية في إقليم بلخ في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونقلت وكالة "رويترز"،عن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد تأكيده للاشتباكات، قائلا: إن "قافلة للقوات الأفغانية حاولت دخول منطقة تسيطر عليها الحركة"، مؤكداً على وقوع اشتباكات مماثلة في مناطق أخرى من البلاد، مضيفًا أن تفاهم خفض العنف يتعلق بأفعال معينة ويشمل مناطق محددة.

وقال مجاهد: إن "كل أحداث، السبت، لا تعتبر انتهاكًا لهذا التفاهم"، مشددا على أنه "ليس وقفا لإطلاق النار"، ولم تأتي تفاصيل عن وقوع قتلى أو مصابين في تلك الاشتباكات.