المغرب يتقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطلب رسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية بمدينة الدار البيضاء، وفق ما علم لدى مصدر من الكاف.

وبحسب ذات المصدر ، فإن تونس والكاميرون، تقدمتا من جهتهما بطلبين مماثلين.

وحدد الكاف يوم 24 ماي المقبل موعدا لإجراء نهائي كأس الكونفدرالية و29 من الشهر ذاته، لإقامة مباراة نهائي دوري الأبطال.

كما وضع دفتر تحملات لاستضافة إحدى التظاهرتين تضمن شروطا أبرزها التوفر على ملاعب مطابقة لمعايير ومواصفات الملاعب الدولية، وضمان سلامة وأمن الجماهير والبعثات الرياضية مع إلزام اتحادات الدول المرشحة الحصول على ضمانات حكومية لضمان نجاح العرس الإفريقي سواء نهائي دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية.

وكانت الكونفدرالية قد أسندت مهمة تحديد الملعب أو الملعبين اللذين سيستضيفان مباراتي نهائي البطولتين إلى لجنة مختصة وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد مؤخرا في الرباط.