عزل 90 شخصا تواصلوا مع وفد كوري جنوبي بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تطبيق الحجر الصحي على 90 شخصًا بعدما تبين أنهم تواصلوا مع وفد من كوريا الجنوبية زار البلاد، وجرى تسجيل إصابات بين أعضاءه بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق تطبيق الحجر الصحي على 23 طالبا من مدينة بئر السبع تواجدوا في المناطق التي زارها الوفد الكوري.

كما أوضحت الوزارة أنها فرضت كذلك الحجر الصحي على 66 طالبًا ومرافقًا من مدرسة في كريات حاييم الواقعة في ضواحي حيفا.

وكان طلاب المدرسة قد زاروا خلال رحلة مدرية جبل مسعدة الذي يطل على الساحل الغربي للبحر الميت، شرقي منطقة النقب، بالتزامن مع تواجد الوفد الكوري الجنوبي في المنطقة.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يوجد أعراض إصابة بعدوى الفيروس الخطير في صفوف طلاب المدرسة من كريات حاييم ومرافقيهم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أنها عزلت 32 طالبا صحيا في منازلهم بمدينة بئر السبع لمدة 5 أيام تمهيدا لفحصهم.

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وأضافت أن الطلاب الذين وضعوا في العزل الصحي تواصلوا مع "وفد من كوريا الجنوبية زار مناطق في البلاد خلال الشهر الجاري، وتبين أن بعض أفراده مصابون بكورونا الجديد".

كما تم العزل الصحي، للمرشد السياحي الذي رافق الوفد الكوري الجنوبي، وجارٍ تحديد أماكن مرشدين آخرين (لم يذكر عددهم) لعزلهم، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية.

وكانت الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على أي شخص يصل البلاد قادما من كوريا الجنوبية أو اليابان، حسب القناة ذاتها.

وأعلنت إسرائيل، الجمعة، اكتشاف أول إصابة بالفيروس لمواطنة عائدة من سفينة "أميرة الماس"، التي كانت تخضع للحجر الصحي في ميناء "يوكوهاما" الياباني.

وسجلت دول عديدة حتى السبت ألفين و362 حالة وفاة و77 ألفا و916 إصابة، غالبيتها العظمي في الصين، بسبب كورونا، وفق حصيلة جمعتها وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.